Lothar Matthäus eilt von Finale zu Finale.

Auf der Reise vom Europa-League-Endspiel in Istanbul zum DFB-Pokalfinale in Berlin legte der 65-Jährige einen Stopp in Wien ein.

Am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler - nimmt Lothar Matthäus zu allen aktuellen Themen Stellung.