Matthäus über unsere WM-Chancen und Laimers Zukunft bei Bayern
Am Stammtisch bei Andy Ogris spricht der deutsche Weltmeister auch über das DFB-Aufgebot sowie seine Erfahrungen mit Rapid und Red Bull Salzburg.
von Peter Rietzler
Lothar Matthäus eilt von Finale zu Finale.
Auf der Reise vom Europa-League-Endspiel in Istanbul zum DFB-Pokalfinale in Berlin legte der 65-Jährige einen Stopp in Wien ein.
Am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler - nimmt Lothar Matthäus zu allen aktuellen Themen Stellung.
Wen er bei der WM 2026 ganz vorne sieht, warum er Österreich zu Ralf Rangnick gratuliert, bei welchem deutschen Bundesliga-Klub er LASK-Meistermacher Didi Kühbauer bzw. Oliver Glasner sieht und auf wen Andy Ogris im Playoff-Duell Ried gegen Rapid setzt, verraten die beiden in der 186. Episode am LAOLA1-Stammtisch präsentiert by ImmoScout24 (im VIDEO und Podcast).