In der 29. Runde der ADMIRAL Bundesliga empfängt der SK Rapid in der Meistergruppe den FC Red Bull Salzburg (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Während die Rapidler am Mittwoch daheim gegen Hartberg eine 0:2-Pleite einstecken mussten, nutzten die "Bullen" im Heimspiel gegen die Wiener Austria die Fehler der gegnerischen Defensive eiskalt aus und gewannen mit 3:1. Gegen Rapid peilt die Beichler-Elf nun den dritten Sieg in Serie an.

In der Tabelle befindet sich Salzburg wieder voll im Titelkampf, steht mit 28 Punkten auf Rang zwei. Rapid hat vier Punkte weniger auf dem Konto und ist Vierter.

In den bisherigen drei Aufeinandertreffen dieser Saison hatten die Hütteldorfer die Nase vorne. Einem Salzburg-Sieg (2:1) stehen zwei knappe 1:0-Erfolge Rapids gegenüber.

Der LIVE-Ticker zum Spiel: