Später Volltreffer: Kara sichert Rapid den Sieg gegen Salzburg

Der SK Rapid jubelt in der 29. Runde der ADMIRAL Bundesliga über einen 1:0-Sieg gegen den den FC Red Bull Salzburg.

Rapid bleibt mit 27 Punkten auf Tabellenplatz vier, Salzburg ist mit 28 Zählern Dritter. Tabelle >>>

Salzburg beginnt das Spiel druckvoll, Karim Konate kommt nach sechs Minuten zur großen Chance: Er kann den langen Ball hinter die Rapid-Abwehr unter Kontrolle bringen, jagt seinen Schuss aber weit über das Tor.

Mit der Zeit stabilisieren sich die Hütteldorfer und kommen mit dem hohen Pressing der Bullen besser zurecht, eigene Chancen kann sich die Rapid-Truppe aber nicht erarbeiten.

Weil Konate auch seine zweite Chance nicht im Kasten unterbringen kann (44.), bleibt die tempoarme und sehr taktisch angelegte Partie zur Pause torlos.

Rapid zeigt sich nach der Pause verbessert

Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte unterläuft der Salzburger Abwehr ein sonst seltener Fehler: Sie lässt Bolla im Strafraum völlig alleine, der Rapid-Akteur braucht mit seinem Abschluss aber etwas zu lange und gibt RB-Keeper Schlager so die Chance, noch ein Bein dazwischen zu bekommen (48.).

Nach einer Flanke des ebenfalls eingewechselten Yusuf Demir kommt Stürmer-Joker Ercan Kara auch noch zu einer großen Chance, befördert den Ball aber an der kurzen Ecke vorbei (72.).

Ein später Volltreffer bringt die Entscheidung

Erst kurz vor Schluss gelingt Rapid der Befreiungsschlag: Seidl hält den Ball an der Torauslinie gerade noch im Spiel, über Demir gelangt das Spielgerät zu Kara. In Minute 88 hämmert Ercan Kara den Ball ins Netz, Rapid biegt auf die Siegerstraße ab.