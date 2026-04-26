Ingolitsch: "Jeder kommt hierher und parkt den Mannschaftsbus"

Meistergruppen-Spiel Nummer sieben, Remis Nummer fünf!

Auch im vorletzten Heimspiel der Saison kommt der amtierende Meister SK Sturm Graz in der Merkur Arena gegen die Wiener Austria nur zu einem späten 1:1-Remis (Spielbericht >>>).

Nach den Punkteteilungen gegen Hartberg und zwei Mal LASK ist es das vierte Remis in Serie. Weil zudem der Titelrivale aus der Stahlstadt einen furiosen Sieg bei Hartberg feierte, wandert die Tabellenführung nach Linz.

Enttäuschte Grazer nach Remis

Fabio Ingolitsch war nach Schlusspfiff alles andere als zufrieden, hob aber auch die lange Ungeschlagen-Serie hervor.

"Für uns ist es ein sehr enttäuschender Nachmittag, weil wir uns mehr vorgenommen haben. Wir wollten voll auf Sieg spielen und unbedingt auf die Siegerstraße zurückkehren. Zehn ungeschlagene Spiele in Folge wirken sehr cool, fühlen sich momentan aber nicht so cool an", so der Cheftrainer.

Torschütze Paul Koller sah das ähnlich: "Jetzt stehe ich wieder da und wir haben zuhause wieder nur ein X. Das ist zu wenig, wir brauchen Siege und das ist uns heute nicht gelungen."

Die Krux, Chancen zu kreieren

Wie so oft in dieser Saison haperte es im Spiel nach vorne. Vor allem im letzten Drittel fehlten oft die zündenden Ideen oder man scheiterte an der starken violetten Defensive bzw. an Keeper Samuel Sahin-Radlinger.

"Wir sind zwar weiterhin schwer zu schlagen. Aber wir haben Probleme, uns vorne in der Offensive durchzusetzen, uns in der Box Momente zu verschaffen, die zu Toren führen. So musst du es zumindest hinkriegen, die Null zu halten. Aber auch das haben wir heuer nicht so oft geschafft", wurde Ingolitsch deutlich.

Den Gegentreffer kassierten die "Blackies" nach einer Standardsituation. Tin Plavotic stieg in den zweiten Rang und köpfte über die Grazer Abwehr hinweg ins lange Eck (54.).