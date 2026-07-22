Fix: Patson Daka unterschreibt in Deutschland

Der Hamburger SV vermeldet die Verpflichtung von Patson Daka.

Der 27-jährige Stürmer erhält beim HSV laut Medienberichten einen Vertrag bis 2027 mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Daka kickte die vergangenen fünf Jahre bei Leicester City, wurde mit den "Foxes" allerdings von der Premier League bis in die League One (3. Liga) durchgereicht. Seit Anfang Juli war der Nationalteamspieler Sambias offiziell vereinslos.

Leicester überwies 2021 noch 30 Millionen Euro Ablöse für Daka an den FC Red Bull Salzburg. Mit den "Bullen" gewann Daka unter anderem die UEFA Youth League, wurde vier Mal österreichische Meister und wurde 2020/21 Torschützenkönig der ADMIRAL Bundesliga.

Erfüllt Anforderungsprofil bestens

"Mit der Verpflichtung von Patson haben wir unser Sturmzentrum gezielt verstärkt. Mit ihm gewinnen wir einen Mittelstürmer, der das von uns definierte Anforderungsprofil sehr gut erfüllt: Er bringt sowohl mit als auch gegen den Ball eine hohe Leistungsbereitschaft mit und stellt sich als Teamplayer konsequent in den Dienst der Mannschaft", erklärt HSV-Sportvorständin Kathleen Krüger.

HSV-Sportdirektor Claus Costa ergänzt: "In den Gesprächen hat Patson uns als sehr reflektierter, bodenständiger und ehrgeiziger Mensch überzeugt. Wir freuen uns, dass er ab sofort Teil der HSV-Familie ist."

Daka musste nicht lange überlegen

Daka wird in Hamburg die Rückennumer 27 tragen.

Der Stürmer selbst meint zu seinem Wechsel nach Hamburg: "Die sportlich Verantwortlichen haben mich sehr warmherzig empfangen und mir von Anfang an das Gefühl gegeben, dass hier ein familiäres Umfeld herrscht. Das Gesamtpaket hat für mich sofort Sinn ergeben, sodass ich nicht lange überlegen musste."