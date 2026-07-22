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Austrias neuer Brustsponsor: Verhandlungen laufen

Aktuell muss das neue Trikot der Wiener Austria ohne Brustsponsor auskommen. Das soll sich bald ändern.

Austrias neuer Brustsponsor: Verhandlungen laufen Foto: © GEPA
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Am Donnerstag (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker) startet der FK Austria Wien mit einem Auswärtsspiel beim FK Liepaja in die neue Pflichtspielsaison.

Wenn die Austria im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde der UEFA Conference League ins Stadion einläuft, dann werden sie das mit Trikots tun, die keinen Brustsponsor haben.

Das wird wohl auch noch eine Weile so bleiben - allerdings nicht zu lange.

Austria verhandelt mit einigen potenziellen Partnern

"Wir sind mit einigen potenziellen Partnern in Verhandlungen und guter Dinge, dass wir den neuen Sponsor zeitnah präsentieren können", erklärt Austria-Finanzvorstand Harald Zagiczek dem "Kurier".

Eigentlich wäre der Plan gewesen, den neuen Brustsponsor bereits bei der Präsentation der neuen Dressen bekanntzugeben. Stattdessen habe man sich nun das Ziel gesetzt, spätestens Ende August den neuen Sponsor vorzustellen.

In den vergangenen Spielzeiten zierte "Frankstahl" die Brust der Austria-Trikots. Die Partnerschaft lief jedoch nach vier gemeinsamen Jahren aus.

Alternative Trikotsponsoren für Österreichs Bundesligisten

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