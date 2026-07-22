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Hartberg-Stürmer fällt mit schwerer Knieverletzung monatelang aus

Der Wiener wird zeitnah operiert, sein Vertrag in Hartberg läuft nächsten Sommer aus.

Hartberg-Stürmer fällt mit schwerer Knieverletzung monatelang aus Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Der TSV Hartberg muss monatelang auf Lukas Fridrikas verzichten.

Wie die Oststeirer am Mittwoch vermelden, zog sich der Stürmer eine schwere Knieverletzung am vorderen Kreuzband und Meniskus zu und wird zeitnah operiert.

Der gebürtige Wiener und Sohn der ehemaligen Welthandballerin Ausra Fridrikas steht seit August 2025 in Hartberg unter Vertrag, schrieb in der abgelaufenen Bundesliga-Saison vier Tore in 26 Spielen an.

Sein Arbeitspapier ist noch bis Sommer 2027 gültig.

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