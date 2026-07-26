Eggestein: Das violette "Vorbild für alle"

Die Wiener Austria hat auch ihre zweite Pflichtaufgabe zum Saisonstart souverän erledigt. Auf den 2:0-Sieg bei Liepaja in der Conference-League-Quali folgte ein 5:0-Erfolg beim Wiener Sport-Club in der ersten Runde des UNIQA ÖFB Cups.

"Wir sind stabiler als am Anfang der letzten Saison", stellt Johannes Eggestein zufrieden fest.

Ein Blitz-Tor und mehr

Beim Sieg in Dornbach war das nicht zuletzt sein Verdienst. Der Deutsche glänzte mit drei Toren und einem Assist.

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Bereits nach 1:03 Minuten schrieb der Goalgetter erstmals an. "Ich glaube nicht, dass ich schon mal so früh getroffen habe", grinst er, "ich freue mich. Scorerpunkte sind wichtig für mich als Offensivspieler, klar."

"Ein Vorbild für alle Spieler"

Trainer Stephan Helm lobt den 28-Jährigen: "Es ist super, dass wir so einen Spieler haben. Er ist ein Vorbild für alle Spieler. In den Phasen, in denen es wichtig ist, müssen entscheidende Dinge am Platz passieren. Dort, wo er ist, sollen andere auch hinkommen."