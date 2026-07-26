Eggestein: Das violette "Vorbild für alle"

Hasan Deshishku etwa. Der 18-Jährige wurde in der 68. Minute erstmals in einem Pflichtspiel bei den FAK-Profis eingewechselt und erzielte in der 75. Minute auch prompt sein erstes Tor.
"Das freut mich für ihn", sagt Eggestein, "er hat sehr interessante Elemente in seinem Spiel – ein tiefer Schwerpunkt, ein sehr guter linker Fuß."
Eggesteins Verantwortung
Dass derlei Erfolgserlebnisse für die vielen jungen Austria-Talente keine Raritäten bleiben, sondern Alltag werden, dafür sieht sich auch Eggestein selbst verantwortlich.
"Es ist mein zweites Jahr, ich will als Führungsspieler Verantwortung übernehmen. Da geht es auch darum, die Jungen zu führen, sie einzubinden. Ich glaube, das klappt schon ganz gut", findet der Stürmer.
Lob für die Jungen
Kapitän Manfred Fischer ergänzt: "Die Jungen machen das sehr gut. Wir unterstützen sie, aber sie müssen ihren Weg selbst gehen. Wenn sie so weitermachen, werden wir noch viel Freude mit ihnen haben."
Coach Helm betont: "Wir gehen den Weg mit jungen Spielern, das ist für die Austria extrem wichtig. Alle müssen sich ihrer Verantwortung bewusst sein und täglich Leistung bringen."