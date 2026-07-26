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Eggestein: Das violette "Vorbild für alle"

Austrias Goalgetter freut sich über Scorerpunkte im UNIQA ÖFB Cup und weiß, dass von ihm darüber hinaus noch mehr verlangt wird.

Eggestein: Das violette "Vorbild für alle" Foto: © GEPA
Harald Prantl
Textquelle: © LAOLA1
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Die Wiener Austria hat auch ihre zweite Pflichtaufgabe zum Saisonstart souverän erledigt. Auf den 2:0-Sieg bei Liepaja in der Conference-League-Quali folgte ein 5:0-Erfolg beim Wiener Sport-Club in der ersten Runde des UNIQA ÖFB Cups.

"Wir sind stabiler als am Anfang der letzten Saison", stellt Johannes Eggestein zufrieden fest.

Ein Blitz-Tor und mehr

Beim Sieg in Dornbach war das nicht zuletzt sein Verdienst. Der Deutsche glänzte mit drei Toren und einem Assist.

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Bereits nach 1:03 Minuten schrieb der Goalgetter erstmals an. "Ich glaube nicht, dass ich schon mal so früh getroffen habe", grinst er, "ich freue mich. Scorerpunkte sind wichtig für mich als Offensivspieler, klar."

"Ein Vorbild für alle Spieler"

Trainer Stephan Helm lobt den 28-Jährigen: "Es ist super, dass wir so einen Spieler haben. Er ist ein Vorbild für alle Spieler. In den Phasen, in denen es wichtig ist, müssen entscheidende Dinge am Platz passieren. Dort, wo er ist, sollen andere auch hinkommen."

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Hasan Deshishku bejubelt sein 1. Austria-Tor
Foto: ©GEPA

Hasan Deshishku etwa. Der 18-Jährige wurde in der 68. Minute erstmals in einem Pflichtspiel bei den FAK-Profis eingewechselt und erzielte in der 75. Minute auch prompt sein erstes Tor.

"Das freut mich für ihn", sagt Eggestein, "er hat sehr interessante Elemente in seinem Spiel – ein tiefer Schwerpunkt, ein sehr guter linker Fuß."

Eggesteins Verantwortung

Dass derlei Erfolgserlebnisse für die vielen jungen Austria-Talente keine Raritäten bleiben, sondern Alltag werden, dafür sieht sich auch Eggestein selbst verantwortlich.

"Es ist mein zweites Jahr, ich will als Führungsspieler Verantwortung übernehmen. Da geht es auch darum, die Jungen zu führen, sie einzubinden. Ich glaube, das klappt schon ganz gut", findet der Stürmer.

Lob für die Jungen

Kapitän Manfred Fischer ergänzt: "Die Jungen machen das sehr gut. Wir unterstützen sie, aber sie müssen ihren Weg selbst gehen. Wenn sie so weitermachen, werden wir noch viel Freude mit ihnen haben."

Coach Helm betont: "Wir gehen den Weg mit jungen Spielern, das ist für die Austria extrem wichtig. Alle müssen sich ihrer Verantwortung bewusst sein und täglich Leistung bringen."

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