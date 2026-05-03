Der torgefährliche Herr Boateng

Aufatmen beim FK Austria Wien.

Nach zuletzt fünf sieglosen Bundesliga-Spielen in Folge bejubeln die Veilchen in der 30. Runde einen 1:0-Sieg gegen den TSV Hartberg und somit auch den ersten Heimsieg seit Mitte Februar.

Einmal Raguz, einmal Boateng

Zum zweiten Mal in der laufenden Meisterschaft wechselte FAK-Coach Stephan Helm seinen späteren Matchwinner ein. Beim 2:1 gegen den GAK in der 13. Runde war es Marko Raguz, diesmal Kelvin Boateng.

"Matchwinner? Das klingt großartig", freut sich der Ghanaer, "vor den Fans zu feiern, hat sich sensationell angefühlt."

Ein schwieriger Start am Verteilerkreis

Boateng kam im Sommer von der Vienna an den Verteilerkreis, war aber alles andere als fit und verpasste prompt auch die ersten Runden.

Die Startelf war im Herbst in weiter Ferne, immerhin gelang ihm in der Schlussminute des Pflichtspieljahres 2025 gegen den SK Sturm das erste Tor im violetten Trikot.

Doch auch der Start ins Frühjahr war verpatzt, ein Mittelhandknochenbruch setzte ihn länger außer Gefecht.

Eggesteins Ausfall als Chance