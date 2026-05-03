Die Austria hält Hartberg im Europacup-Rennen auf Distanz

In der 30. Runde der ADMIRAL Bundesliga gewinnt der FK Austria Wien in der Meistergruppe mit 1:0 gegen den TSV Hartberg.

An einem warmen Frühlingsnachmittag entspinnt sich eine recht gemächliche Partie.

Beide Seiten wollen keinen Platz hinter ihren Abwehrketten hergeben und spielen entsprechend vorsichtig, die Austria erarbeitet sich dabei leichte Vorteile.

Bis auf einen Plavotic-Kopfball nach einer Ecke, den Hartberg-Schlussmann Hülsmann über die Querlatte drücken kann (18.), ist in der ersten Hälfte nicht viel passiert.

Ein violetter Joker sticht

Auch im zweiten Durchgang ist lange wenig los, bis die Austria nach sechzig gespielten Minuten besser ins Spiel findet.

Der eingewechselte Boateng jagt den Ball allerdings über das Tor (64.), Eggestein scheitert im kurzen Eck an Hülsmann (66.).

Wenig später gelingt der Austria dann doch die inzwischen hochverdiente Führung: Wiesinger schickt Boateng mit dem langen Ball in die Spitze, der Austria-Stürmer hebt das Spielgerät erst mit der Schulter über Spendlhofer und dann mit dem Fuß über Hülsmann. So springt der Ball ins Tor, die Austria führt nach 69 Minuten mit 1:0.

Hartberg findet keine Antwort

Hartberg kann bis zum Schluss nicht mehr antworten, es bleibt nach 90 Minuten plus Nachspielzeit beim knappen Sieg der Veilchen.

Hartberg hält als Sechster weiter bei 22 Punkten. Die Austria hat 26 Zähler auf dem Konto und damit vorerst nur zwei Punkte Rückstand auf die drittplatzierten Salzburger.