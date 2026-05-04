Ausgerechnet vor CL-Kracher! Bayern baggert an PSG-Kicker

Brisante Transfer-Gerüchte rund um den FC Bayern München: Ausgerechnet vor dem Champions League-Halbfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain sollen die Münchner erneut ein Auge auf Bradley Barcola geworfen haben.

Wie die britische Plattform "TEAMtalk" berichtet, stehen die Bayern weiterhin im Austausch mit dem Umfeld des 23-jährigen Flügelspielers. Konkrete Verhandlungen gibt es aktuell zwar noch nicht, im Hintergrund werden jedoch mögliche Optionen geprüft.

Interesse kein neues Thema

Bereits im vergangenen Sommer wurde Barcola mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht. Damals entschied sich der FCB jedoch für eine andere Lösung und verpflichtete Luis Diaz vom FC Liverpool.

Barcola gilt als eines der spannendsten Offensivtalente Europas. Vor drei Jahren wechselte er für rund 45 Millionen Euro von Olympique Lyon nach Paris, sein aktueller Marktwert wird auf rund 70 Millionen Euro geschätzt.

Schwierige Rolle bei PSG

Beim französischen Spitzenklub ist der Offensivmann allerdings nicht unumstritten. Vor allem in den großen Spielen – etwa in der Champions League – hat Barcola häufig das Nachsehen gegenüber Konkurrenten wie Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia oder Ousmane Dembele.

In der Liga kommt der Franzose hingegen regelmäßig zum Einsatz und liefert starke Zahlen: In dieser Saison hält er wettbewerbsübergreifend bei 19 Scorerpunkten in 44 Pflichtspielen.

Wechsel bleibt kompliziert

Ein möglicher Transfer dürfte dennoch schwierig werden. Barcola steht bei PSG noch bis 2028 unter Vertrag, die geforderte Ablöse könnte sich im Bereich von rund 100 Millionen Euro bewegen.

Zudem wäre auch beim FC Bayern die Konkurrenz groß: Mit Spielern wie Luis Diaz, Jamal Musiala oder Michael Olise ist die Offensive der Münchner bereits hochkarätig besetzt.