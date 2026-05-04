Kaufpflicht greift: Verteidiger wechselt fest zu Inter

Am Tag nach dem Gewinn des Scudettos gibt es die nächste gute Nachricht für Inter Mailand.

Inter krönt sich zum 21. Mal zum Meister >>>

Manuel Akanji trägt auch zukünftig das Trikot der "Nerazzurri" - beim 30-Jährigen greift die Kaufverpflichtung im Leih-Vertrag.

Der Schweizer, in der Vorsaison noch Stammspieler bei Manchester City, ist am Deadline Day vergangenen Sommer für eine Leihgebühr von zwei Millionen Euro zu Inter gewechselt.

In der Leihe sind zwei Klauseln verankert gewesen, die nun aktiv geworden sind und aus der Leihe automatisch einen permanenten Transfer machen.

Zweite Klausel mit Scudetto-Gewinn aktiv geworden

Die eine, dass Akanji mindestens 50 Prozent der Spiele absolvieren muss, ist mit 44 Einsätzen bereits aktiviert worden. Die Zweite ist mit dem Gewinn der Meisterschaft in der Serie A erfüllt worden.

Somit fließen weitere 15 Millionen Euro an die "Citizens", der Innenverteidiger erhält einen Zwei-Jahres-Vertrag bis 2028 beim frischgebackenen Meister.