NEWS

Kaufpflicht greift: Verteidiger wechselt fest zu Inter

Nachdem der Schweizer Nationalteamspieler vergangenen Sommer von Manchester City ausgeliehen worden ist, wechselt der Verteidiger nun fest zu Inter Mailand.

Kaufpflicht greift: Verteidiger wechselt fest zu Inter Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am Tag nach dem Gewinn des Scudettos gibt es die nächste gute Nachricht für Inter Mailand.

Inter krönt sich zum 21. Mal zum Meister >>>

Manuel Akanji trägt auch zukünftig das Trikot der "Nerazzurri" - beim 30-Jährigen greift die Kaufverpflichtung im Leih-Vertrag.

Der Schweizer, in der Vorsaison noch Stammspieler bei Manchester City, ist am Deadline Day vergangenen Sommer für eine Leihgebühr von zwei Millionen Euro zu Inter gewechselt.

In der Leihe sind zwei Klauseln verankert gewesen, die nun aktiv geworden sind und aus der Leihe automatisch einen permanenten Transfer machen.

Zweite Klausel mit Scudetto-Gewinn aktiv geworden

Die eine, dass Akanji mindestens 50 Prozent der Spiele absolvieren muss, ist mit 44 Einsätzen bereits aktiviert worden. Die Zweite ist mit dem Gewinn der Meisterschaft in der Serie A erfüllt worden.

Somit fließen weitere 15 Millionen Euro an die "Citizens", der Innenverteidiger erhält einen Zwei-Jahres-Vertrag bis 2028 beim frischgebackenen Meister.

Mehr zum Thema

Nach Aufstieg! Wie plant Schalke mit Dzeko?

Nach Aufstieg! Wie plant Schalke mit Dzeko?

International
2
Nächster Millionen-Transfer? Bournemouth-Stürmer mit PL-Rekord

Nächster Millionen-Transfer? Bournemouth-Stürmer mit PL-Rekord

Premier League
2
Sieg gegen Parma - Inter krönt sich zum 21. Mal zum Meister

Sieg gegen Parma - Inter krönt sich zum 21. Mal zum Meister

Serie A
1
Sorge nach Krankenhaus-Einliefung um Trainer-Legende Ferguson

Sorge nach Krankenhaus-Einliefung um Trainer-Legende Ferguson

Premier League
2
Matchball Inter: Napoli patzt bei Como

Matchball Inter: Napoli patzt bei Como

Serie A
Zwei Ex-Bullen netzen! ManUnited gewinnt Schlager gegen Liverpool

Zwei Ex-Bullen netzen! ManUnited gewinnt Schlager gegen Liverpool

Premier League
9
Glasner muss mit Palace nächsten Liga-Rückschlag hinnehmen

Glasner muss mit Palace nächsten Liga-Rückschlag hinnehmen

Premier League
6

Kommentare

Premier League Serie A Fußball Fußball International Italien (Fußball) Manchester City Transfermarkt Inter Mailand Manuel Akanji