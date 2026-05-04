20 Millionen? Premier-League-Klub will Salzburger ÖFB-Talent

Jannik Schuster könnte im Sommer in die Premier League wechseln.

Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano auf "X" schreibt, steht der FC Brentford vor der Verpflichtung des 19-jährigen Abwehrspielers. Demnach hätten sich die "Bees" mit dem FC Red Bull Salzburg bereits mündlich geeinigt.

CL-Teilnahme unter gewissen Umständen möglich

Der Klub aus London belegt derzeit den siebenten Tabellenplatz und hätte damit ein Ticket für die UEFA Conference League sicher. Der Rückstand auf den sechstplatzierten AFC Bournemouth beträgt einen Zähler.

Sollte Aston Villa die UEFA Europa League gewinnen, sich damit für die UEFA Champions League qualifizieren, und die Liga-Saison auf Platz 5 abschließen, würde der sechste Rang ebenfalls zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigen.

Siebtteuerster ÖFB-Transfer aller Zeiten?

Für den Sohn des ehemaligen Skisprung-Trainers Werner Schuster und Bruder von ÖSV-Adler Jonas Schuster sollen die "Bullen" 20 Millionen Euro kassieren.

Damit wäre er gemeinsam mit Nicolas Seiwald der siebtteurste ÖFB-Transfer aller Zeiten.

Der fünffache U21-Teamspieler hat sich im Laufe der aktuellen Spielzeit einen Stammplatz in Salzburgs Abwehr erarbeitet und kommt auf 28 Pflichtspiel-Einsätze. Am 28. Spieltag erzielte Schuster gegen die Wiener Austria sein erstes Bundesliga-Tor.