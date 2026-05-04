Dieses Meisterrennen schreibt mittlerweile seine ganz eigenen Gesetze!

Red Bull Salzburg kassiert gegen Sturm Graz in letzter Minute den nächsten bitteren Rückschlag. Der Last-Minute-Fluch lebt – und der Titelkampf bleibt komplett offen.

Davon profitieren auch die Verfolger: Die Austria feiert Big Points gegen Hartberg, während LASK und Rapid (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker) weiter voll im Rennen sind.

Mittendrin stellt User "MP_0311" eine herrlich kreative Frage: "Wer hätte sich die Meistermedaille am meisten verdient? Joao Sacramento, Jürgen Säumel, Thomas Letsch oder Peter Stöger?"

Hannes, Harald und Patrick analysieren in Episode 78 die wilde Lage im Meisterrennen – und natürlich auch die brisante Ausgangslage in der Qualigruppe.

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