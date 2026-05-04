Salzburgs Fluch: Der nächste Last-Minute-Schock
Red Bull patzt erneut, der Meisterkampf bleibt komplett offen – die Ansakonferenz analysiert die 30. Runde der ADMIRAL Bundesliga.
Dieses Meisterrennen schreibt mittlerweile seine ganz eigenen Gesetze!
Red Bull Salzburg kassiert gegen Sturm Graz in letzter Minute den nächsten bitteren Rückschlag. Der Last-Minute-Fluch lebt – und der Titelkampf bleibt komplett offen.
Davon profitieren auch die Verfolger: Die Austria feiert Big Points gegen Hartberg, während LASK und Rapid (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker) weiter voll im Rennen sind.
Mittendrin stellt User "MP_0311" eine herrlich kreative Frage: "Wer hätte sich die Meistermedaille am meisten verdient? Joao Sacramento, Jürgen Säumel, Thomas Letsch oder Peter Stöger?"
Hannes, Harald und Patrick analysieren in Episode 78 die wilde Lage im Meisterrennen – und natürlich auch die brisante Ausgangslage in der Qualigruppe.
Hier ansehen: