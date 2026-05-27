Muss Sturm schon in der Europacup-Quali nach Klagenfurt?

Der SK Sturm Graz steigt in der Qualifikation zur UEFA Champions League in der zweiten Qualifikationsrunde ein.

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Laut den UEFA-Regularien dürfte Sturm die Qualispiele bis zur dritten Runde zu Hause in Graz-Liebenau austragen. Dennoch könnte es dazu kommen, dass der Vizemeister schon ab der zweiten Qualirunde nach Klagenfurt ausweichen muss.

Das ist der Grund

Genau bis dahin, also Ende Juli, dauern die Umbauarbeiten der Flutlichter an. Dass die Lichtanlagen auf LED-Technologie umgestellt werden, ist schon seit Jahren angedacht.

Sturm arbeitet allerdings daran, in der zweiten Qualirunde in Graz spielen zu können, wie die "Kleine Zeitung" berichtet. Dafür benötige es eine Sonderlösung der UEFA für einen Aufschub.