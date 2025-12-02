Extrem bittere Nachrichten für den SK Sturm Graz.

Wie der amtierende Meister verkündet, kann Dimitri Lavalee diese Saison nicht mehr für die "Blackies" auflaufen.

Der Belgier, bislang in jedem Bundesliga-Spiel in der Startelf, verletzte sich beim 1:0-Sieg in Hartberg schwer. Nun ist klar, dass sich die ersten Befürchtungen von Sturm bewahrheiten: Lavalee erlitt eine schwere Knieverletzung mit Beteiligung des Kreuzbandes, heißt es vom Verein.

Operation steht an

Deshalb muss sich der Abwehrspieler auch einer Operation unterziehen, die das Saison-Aus für Lavalee bedeutet.

"Die Nachricht von Dimitri Lavalees schwerer Verletzung trifft uns hart und tut mir vor allem für ihn persönlich leid", wird Sturms Geschäftsführer Sport Michael Parensen auf der Klub-Webseite zitiert.

Lavalee sei ein "wichtiger Spieler unseres Teams, ein Führungsspieler der Mannschaft, sein Verlust schmerzt uns sowohl fußballerisch als auch in der Kabine sehr."