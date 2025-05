Als Gloukh-Ersatz? Salzburg baggert wohl an Sevilla-Talent

Verstärkt sich Red Bull Salzburg mit einem Offensivtalent?

Geschäftsführer Sport Rouven Schröder ist in den letzten Tagen sehr aktiv. Mit Frans Krätzig wurde bereits der erste Sommer-Neuzugang vorgestellt (Alle Infos >>>).

Auch hat man ein Auge auf einen Ex-GAK-Spieler geworfen >>>

Doch damit ist noch lange nicht genug. Wie der belgische Transferexperte Sacha Tavolieri schreibt, soll Salzburg großes Interesse an Stanis Idumbo vom FC Sevilla haben.

Bereits im Winter war der offensive Mittelfeldspieler Thema in der Mozartstadt, jetzt könnte ein neuer Versuch unternommen werden.

Vier Scorer in dieser Spielzeit

Der 19-jährige Belgier stammt aus der Ajax-Jugend und wechselte im Jänner 2024 zur zweiten Mannschaft von Sevilla.

In der laufenden Saison kommt der Offensivspieler, der auch auf den Flügeln spielen kann, auf 17 Einsätze in Liga und Pokal, in denen er ein Tor erzielte und drei vorbereitete. Sein Marktwert wird aktuell auf 2,5 Millionen Euro taxiert.

In Salzburg könnte der U21-Teamspieler auf Oscar Gloukh folgen, der im Sommer den nächsten Schritt gehen könnte.

Red Bull im Fußball: Eine Erfolgsgeschichte