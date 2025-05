Schnappt sich Salzburg einen slowenischen Offensivspieler?

Der FC Red Bull Salzburg soll an einer Verpflichtung von Tio Cipot dran sein.

Wie das slowenische Medium "planetnogomet.si" berichtet, haben die Mozartstädter ein Auge auf den 22-jährigen zentralen Mittelfeldspieler geworfen. Cipot war für ein Jahr von Spezia Calcio an den GAK verliehen.

Mit sieben Toren und zwei Assists in 27 Partien verhalf der Slowene die "Rotjacken" zum Klassenerhalt. Zudem kommen zwei weitere Einsätze im ÖFB-Cup dazu.

Cipot besitzt bei Spezia einen Vertrag bis 2027, italienischen Medien zufolge würde der Klub für einen Abgang mindestens 1,06 Millionen Euro verlangen. Das ist jener Betrag, den die "Aquilotti" ein Jahr zuvor an NS Mura überwiesen. Aktuell spielt Spezia im Playoff gegen US Cremonese um den Aufstieg in die Serie A.

Nach Informationen von "planetnogomet.si" würde Salzburg aufgrund der anstehenden FIFA Klub-WM einen baldigen Transfer anpeilen.