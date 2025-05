Der FC Red Bull Salzburg hat die erste Neuverpflichtung des Transfersommers in der Tasche.

Was die Spatzen bereits von den Dächern gepfiffen haben, ist nun fix - Frans Krätzig verlässt den FC Bayern München und wechselt mit sofortiger Wirkung zum frischgebackenen Vizemeister der ADMIRAL Bundesliga.

Der 22-jährige Deutsche, der in der Saison 2023/24 ein halbes Jahr bei der Wiener Austria spielte, unterschreibt in der Mozartstadt einen Vertrag bis 2029.

Der dreifache DFB-U21-Teamspieler erhält bei den "Bullen" die Rückennummer 13 und wird bereits am 9. Juni mit dem Team in die Vorbereitung starten.

Schröder schwärmt von "altem Bekannten"

Krätzig, der als Defensivspieler auf der linken Außenbahn sowie im Zentrum einsetzbar ist, war im vergangenen Frühjahr an den 1. FC Heidenheim verliehen. Mit dem Klub von ÖFB-Legionär Mathias Honsak schaffte er erst am Montag im Relegationsduell mit Elversberg den Klassenerhalt.

Ausgebildet wurde das Ex-Veilchen im Nachwuchs des FC Bayern München - dort durchlief er sämtliche U-Mannschaften, für die Profis kam er sogar auf sieben Einsätze, wobei ihm ein Tor und eine Vorlage gelangen. Die österreichische Bundesliga kennt Krätzig bereits gut - für die Wiener Austria stand er im Frühjahr 2024 nämlich 17-mal am Platz.

Sportdirektor Rouven Schröder gibt sich ob der Fixierung des ersten Sommertransfers seiner Salzburger euphorisch: "Mit Frans Krätzig haben wir einen Neuzugang mit einer ausgezeichneten fußballerischen Grundausbildung und großer Spielintelligenz verpflichten können. Ein weiterer positiver Aspekt ist, dass er auf mehreren Positionen spielen kann, also variabel einsetzbar ist."

Gekommen, um zu bleiben

Auch Krätzig selbst freut sich auf das Abenteuer Mozartstadt: "Ich möchte dem FC Red Bull Salzburg helfen, dorthin zu kommen, wo der Klub schon war und wo er auch hingehört. Ich habe hier eine tolle Plattform, die will ich auch für meine weitere Karriere nutzen und ihr einen Boost verleihen. Dafür ist es wichtig, dass ich mich möglichst rasch ins Team integriere und schnell in der neuen Stadt ankomme. Ich will hier über längere Zeit ein Zuhause finden."

Schröder bestätigt, dass das nunmehrige Ex-Bayern-Juwel gekommen ist, um zu bleiben. "Frans hat uns schon im Vorfeld klar und deutlich kommuniziert, dass er unbedingt zum FC Red Bull Salzburg möchte – unabhängig vom Tabellenplatz am Ende der Meisterschaft."

Als Ablösesumme wurden zuletzt 3,5 Millionen Euro kolportiert. Brisant: Bayern München soll sich laut "Sky" eine Rückkaufklausel für den gebürtigen Nürnberger gesichert haben.

