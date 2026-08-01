Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg RBS TSV Hartberg TSV Hartberg HTB
Live
0:0
0:0 , 0:0
  • Baidoo fehlt
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

"Nicht bei der Sache": Salzburg gegen TSV ohne Stammkraft

Baidoo fehlt den "Bullen" gegen Hartberg. Über einen möglichen Wechsel findet Marcus Mann deutliche Worte.

"Nicht bei der Sache": Salzburg gegen TSV ohne Stammkraft Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Red Bull Salzburg startet gegen den TSV Hartberg in die neue Saison der ADMIRAL Bundesliga (im LIVE-Ticker >>>).

Nicht mit dabei sind Adam Daghim und Edmund Baidoo. Erstgenannter steht kurz vor einem Transfer zu Hoffenheim (mehr dazu >>>). Das bestätigt auch Sportchef Marcus Mann vor dem Spiel.

Auch bei Baidoo gab es Gerüchte, er darf die "Bullen" jedoch nicht verlassen. Gegen die Steirer steht der 20-Jährige dennoch nicht am Feld. "Er war zuletzt nicht so bei der Sache, wir waren nicht überzeugt, dass er uns weiterhelfen kann", erklärt Mann im "Sky"-Interview.

Baidoo bleibt in Salzburg

Das müsse sich schnellstmöglich ändern, denn er werde den Verein nicht verlassen.

"Er wird den Klub nicht verlassen. Verträge sind einzuhalten und zu respektieren. Wenn es zu einem Wechsel kommt, müssen beide Seiten zustimmen, und das werden wir nicht tun. Es wird zu keinem Wechsel kommen", sagt der Deutsche abschließend.

Mehr zum Thema

Transfer-Update: Verliert Rapid einen Führungsspieler?

Transfer-Update: Verliert Rapid einen Führungsspieler?

Bundesliga
3
Bundesliga LIVE: Red Bull Salzburg - TSV Hartberg

Bundesliga LIVE: Red Bull Salzburg - TSV Hartberg

Bundesliga
8
Wechselfreigabe erteilt: Millionengeschäft für Salzburg

Wechselfreigabe erteilt: Millionengeschäft für Salzburg

Bundesliga
27
WSG belohnt sich gegen Sturm: "Mit Herz und Leidenschaft"

WSG belohnt sich gegen Sturm: "Mit Herz und Leidenschaft"

Bundesliga
1
Chancenwucher kostet Sturm den Sieg: "Habe Fragezeichen im Kopf"

Chancenwucher kostet Sturm den Sieg: "Habe Fragezeichen im Kopf"

Bundesliga
4
Nur 1:1! Sturm lässt in Tirol Punkte liegen

Nur 1:1! Sturm lässt in Tirol Punkte liegen

Bundesliga
22
Bundesliga LIVE: WSG Tirol - SK Sturm Graz

Bundesliga LIVE: WSG Tirol - SK Sturm Graz

Bundesliga
58

Kommentare

JETZT NEU: Diskutiere mit den LAOLA1-Usern bei Live-Events in unserem neuen LAOLA1-Chat!

Admiral Bundesliga Fußball FC Red Bull Salzburg Samson Baidoo Adam Daghim