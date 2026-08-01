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"Nicht bei der Sache": Salzburg gegen TSV ohne Stammkraft
Baidoo fehlt den "Bullen" gegen Hartberg. Über einen möglichen Wechsel findet Marcus Mann deutliche Worte.
Red Bull Salzburg startet gegen den TSV Hartberg in die neue Saison der ADMIRAL Bundesliga (im LIVE-Ticker >>>).
Nicht mit dabei sind Adam Daghim und Edmund Baidoo. Erstgenannter steht kurz vor einem Transfer zu Hoffenheim (mehr dazu >>>). Das bestätigt auch Sportchef Marcus Mann vor dem Spiel.
Auch bei Baidoo gab es Gerüchte, er darf die "Bullen" jedoch nicht verlassen. Gegen die Steirer steht der 20-Jährige dennoch nicht am Feld. "Er war zuletzt nicht so bei der Sache, wir waren nicht überzeugt, dass er uns weiterhelfen kann", erklärt Mann im "Sky"-Interview.
Baidoo bleibt in Salzburg
Das müsse sich schnellstmöglich ändern, denn er werde den Verein nicht verlassen.
"Er wird den Klub nicht verlassen. Verträge sind einzuhalten und zu respektieren. Wenn es zu einem Wechsel kommt, müssen beide Seiten zustimmen, und das werden wir nicht tun. Es wird zu keinem Wechsel kommen", sagt der Deutsche abschließend.