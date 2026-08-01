Bundesliga LIVE: Red Bull Salzburg - TSV Hartberg

Am ersten Wochenende der ADMIRAL Bundesliga bekommt es Red Bull Salzburg am Samstag mit dem TSV Hartberg zu tun. (ab 19:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Mit Platz drei in der vergangenen Saison der ADMIRAL Bundesliga hat der Verein aus Salzburg das schlechteste Liga-Resultat in der Red-Bull-Ära eingefahren. Es wurde mit Danny Röhl nicht nur ein neuer Trainer engagiert, sondern auch der Kader in großem Stil umgebaut.

Die Hartberger müssen durch die Abgänge von Hülsmann, Havel und Heil einiges kompensieren. Die Rückkehr von Markus Schopp als Trainer und technischer Direktor soll den Oststeirern die notwendige Stabilität verleihen.

Beim Pflichtspielauftakt gegen den SC Imst konnte man sich zu einem 3:1-Auswärtssieg mühen.

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