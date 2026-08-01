Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg RBS TSV Hartberg TSV Hartberg HTB
Live
0:0
0:0 , 0:0
  • LIVE-News
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Bundesliga LIVE: Red Bull Salzburg - TSV Hartberg

Die Bullen treffen in ihrem ersten Heimspiel des Jahres auf die Oststeirer aus Hartberg. LIVE:

Bundesliga LIVE: Red Bull Salzburg - TSV Hartberg Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am ersten Wochenende der ADMIRAL Bundesliga bekommt es Red Bull Salzburg am Samstag mit dem TSV Hartberg zu tun. (ab 19:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Mit Platz drei in der vergangenen Saison der ADMIRAL Bundesliga hat der Verein aus Salzburg das schlechteste Liga-Resultat in der Red-Bull-Ära eingefahren. Es wurde mit Danny Röhl nicht nur ein neuer Trainer engagiert, sondern auch der Kader in großem Stil umgebaut.

Die Hartberger müssen durch die Abgänge von Hülsmann, Havel und Heil einiges kompensieren. Die Rückkehr von Markus Schopp als Trainer und technischer Direktor soll den Oststeirern die notwendige Stabilität verleihen.

Beim Pflichtspielauftakt gegen den SC Imst konnte man sich zu einem 3:1-Auswärtssieg mühen.

Jetzt mitmachen beim Bundesliga-Tippspiel 2026/27 >>>

LIVE-Ticker:

Mehr zum Thema

Transfer-Update: Verliert Rapid einen Führungsspieler?

Transfer-Update: Verliert Rapid einen Führungsspieler?

Bundesliga
3
"Nicht bei der Sache": Salzburg gegen TSV ohne Stammkraft

"Nicht bei der Sache": Salzburg gegen TSV ohne Stammkraft

Bundesliga
ADMIRAL Bundesliga: Die Predictions der Ansakonferenz!
09:44

ADMIRAL Bundesliga: Die Predictions der Ansakonferenz!

Ansakonferenz
Jagd auf den LASK eröffnet! Salzburg und Sturm erste Verfolger

Jagd auf den LASK eröffnet! Salzburg und Sturm erste Verfolger

Bundesliga
4
WSG belohnt sich gegen Sturm: "Mit Herz und Leidenschaft"

WSG belohnt sich gegen Sturm: "Mit Herz und Leidenschaft"

Bundesliga
1
Chancenwucher kostet Sturm den Sieg: "Habe Fragezeichen im Kopf"

Chancenwucher kostet Sturm den Sieg: "Habe Fragezeichen im Kopf"

Bundesliga
4
Nur 1:1! Sturm lässt in Tirol Punkte liegen

Nur 1:1! Sturm lässt in Tirol Punkte liegen

Bundesliga
20

Kommentare

JETZT NEU: Diskutiere mit den LAOLA1-Usern bei Live-Events in unserem neuen LAOLA1-Chat!

Admiral Bundesliga TSV Hartberg FC Red Bull Salzburg Fußball