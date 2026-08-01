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Bundesliga LIVE: WSG Tirol - SK Sturm Graz

Der Vizemeister ist zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison bei der WSG Tirol zu Gast. LIVE:

Bundesliga LIVE: WSG Tirol - SK Sturm Graz Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Für Vizemeister SK Sturm Graz startet die Saison 2026/27 in der ADMIRAL Bundesliga mit einem Gastspiel bei der WSG Tirol (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

In der ersten Runde des UNIQA ÖFB Cup haben beide Klubs jeweils Siege eingefahren: Die Grazer waren mit 3:0 beim SV Seekirchen erfolgreich, die Tiroler besiegten den SC Wieselburg mit 6:0.

Zudem waren die Steirer bereits international im Einsatz. In der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation setzten sich die Grazer mit einem Gesamtscore von 6:0 gegen die Hearts of Midlothian durch.

Jetzt mitmachen beim Bundesliga-Tippspiel 2026/27 >>>

WSG Tirol - SK Sturm Graz im LIVE-Ticker:

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