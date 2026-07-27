NEWS

LASK-Neuzugang Harakate verletzt sich schwer

Der Franzose zog sich im Cup eine Knieverletzung zu und fällt lange aus.

LASK-Neuzugang Harakate verletzt sich schwer Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Bittere Nachrichten für LASK-Neuzugang Ramiz Harakate!

Der Franzose zog sich beim 7:0-Sieg der Linzer in der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups gegen Kalsdorf einen Kreuzbandriss zu (Spielbericht>>>).

Wie der LASK in einer Stellungnahme bekannt gibt, wird Harakate am Dienstag operiert. Damit fällt der 24-Jährige gleich nach seinem ersten Pflichtspieleinsatz für mehrere Monate aus.

LASK-Sportdirektor Dino Buric sagt: "Ramiz nimmt die Situation professionell und mit der nötigen Ruhe an. Die OP erfolgt am Dienstag, danach starten wir sofort mit der Reha. Er erhält dabei die volle Unterstützung des Vereins."

Mehr zum Thema

Das ist der Meister-Favorit der Bundesliga-Trainer

Das ist der Meister-Favorit der Bundesliga-Trainer

Bundesliga
38
SK Rapid spricht offenbar mit schwedischem Nationalspieler

SK Rapid spricht offenbar mit schwedischem Nationalspieler

Bundesliga
24
Austria Wien: So geht es Aleksandar Dragovic

Austria Wien: So geht es Aleksandar Dragovic

Bundesliga
6
WAC statt Austria! ÖFB-Stürmer-Hoffnung hat sich entschieden

WAC statt Austria! ÖFB-Stürmer-Hoffnung hat sich entschieden

Bundesliga
27
WAC zieht Nachwuchstalent zu Profis hoch

WAC zieht Nachwuchstalent zu Profis hoch

Bundesliga
Red Bull Salzburg an 17-jährigem A-Nationalspieler dran

Red Bull Salzburg an 17-jährigem A-Nationalspieler dran

Bundesliga
7
Salzburg schielt offenbar auf norwegisches Toptalent

Salzburg schielt offenbar auf norwegisches Toptalent

Bundesliga
63

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball Ramiz Harakate LASK Kreuzbandriss