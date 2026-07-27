LASK-Neuzugang Harakate verletzt sich schwer

Bittere Nachrichten für LASK-Neuzugang Ramiz Harakate!

Der Franzose zog sich beim 7:0-Sieg der Linzer in der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups gegen Kalsdorf einen Kreuzbandriss zu (Spielbericht>>>).

Wie der LASK in einer Stellungnahme bekannt gibt, wird Harakate am Dienstag operiert. Damit fällt der 24-Jährige gleich nach seinem ersten Pflichtspieleinsatz für mehrere Monate aus.

LASK-Sportdirektor Dino Buric sagt: "Ramiz nimmt die Situation professionell und mit der nötigen Ruhe an. Die OP erfolgt am Dienstag, danach starten wir sofort mit der Reha. Er erhält dabei die volle Unterstützung des Vereins."