GAK muss wochenlang auf Defensivspieler verzichten

Der GAK muss in den kommenden Wochen auf Rechtsverteidiger Tim Trummer verzichten.

Der 20-Jährige verletzte sich in der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups gegen den SV Seekirchen (zum Spielbericht>>>) am hinteren Oberschenkel und musste bereits in der ersten Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Die anschließenden Untersuchungen bestätigten die ersten Befürchtungen: Der von Red Bull Salzburg ausgeliehene Defensivspieler erlitt eine Muskelverletzung am hinteren Oberschenkel und wird dem GAK mehrere Wochen fehlen.

Auch Koch fehlt

Auch Mittelfeldspieler Tobias Koch fällt vorerst aus. Der 25-Jährige gehörte bereits beim Cup-Auftakt nicht zum Kader und kämpft derzeit mit muskulären Problemen.

Laut Angaben des GAK befindet er sich bereits in Behandlung bei der medizinischen Abteilung des Klubs.

Seine Rückkehr dürfte allerdings deutlich früher erfolgen als jene von Trummer. Für den Bundesliga-Auftakt am Freitag beim LASK (ab 19:30 Uhr im LIVE-Ticker>>>) kommt ein Einsatz jedoch voraussichtlich noch zu früh.