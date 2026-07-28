NEWS

GAK muss wochenlang auf Defensivspieler verzichten

Der Leihspieler des FC Red Bull Salzburg verletzte sich in der ersten Runde des ÖFB-Cups. Auch ein Mittelfeldspieler steht vorerst nicht zur Verfügung.

GAK muss wochenlang auf Defensivspieler verzichten Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der GAK muss in den kommenden Wochen auf Rechtsverteidiger Tim Trummer verzichten.

Der 20-Jährige verletzte sich in der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups gegen den SV Seekirchen (zum Spielbericht>>>) am hinteren Oberschenkel und musste bereits in der ersten Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Die anschließenden Untersuchungen bestätigten die ersten Befürchtungen: Der von Red Bull Salzburg ausgeliehene Defensivspieler erlitt eine Muskelverletzung am hinteren Oberschenkel und wird dem GAK mehrere Wochen fehlen.

Auch Koch fehlt

Auch Mittelfeldspieler Tobias Koch fällt vorerst aus. Der 25-Jährige gehörte bereits beim Cup-Auftakt nicht zum Kader und kämpft derzeit mit muskulären Problemen.

Laut Angaben des GAK befindet er sich bereits in Behandlung bei der medizinischen Abteilung des Klubs.

Seine Rückkehr dürfte allerdings deutlich früher erfolgen als jene von Trummer. Für den Bundesliga-Auftakt am Freitag beim LASK (ab 19:30 Uhr im LIVE-Ticker>>>) kommt ein Einsatz jedoch voraussichtlich noch zu früh.

Mehr zum Thema

Bundesliga: Die große Saisonvorschau 2026/27 - Teil 1
34:51

Bundesliga: Die große Saisonvorschau 2026/27 - Teil 1

Ansakonferenz
2
Sacramento: "Ich habe den LASK für meine Familie verlassen"

Sacramento: "Ich habe den LASK für meine Familie verlassen"

Bundesliga
10
Das ist der Meister-Favorit der Bundesliga-Trainer

Das ist der Meister-Favorit der Bundesliga-Trainer

Bundesliga
41
LASK-Neuzugang Harakate verletzt sich schwer

LASK-Neuzugang Harakate verletzt sich schwer

Bundesliga
24
Katzer über Transfers: "Wird wild"

Katzer über Transfers: "Wird wild"

Bundesliga
12
Red Bull Salzburg: Sechs Spieler stehen auf dem Abstellgleis

Red Bull Salzburg: Sechs Spieler stehen auf dem Abstellgleis

Bundesliga
20
WAC stellt ÖFB-Stürmer aus Salzburg vor

WAC stellt ÖFB-Stürmer aus Salzburg vor

Bundesliga
14

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball ÖFB-Cup LASK Tobias Koch Tim Trummer GAK