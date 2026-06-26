Dauerthema Stadion: Sturm und GAK wollen Baurecht kaufen

Die Stadion-Thematik in Graz erhitzt weiter die Gemüter!

Eine endgültige Lösung ist weiterhin nicht in Sicht. Sturm-Präsident Christian Jauk hat nun in einem Interview mit der "Kleinen Zeitung" einen neuen Vorschlag offenbart.

"Die Wahrheit ist, dass wir der Stadt Graz das Baurecht abkaufen wollen, so wie es in anderen Städten der Fall ist", so Jauk.

Es geht um 30 Millionen Euro

Konkret sieht der aktuelle Vorschlag der Klubs Sturm und GAK so aus: "Die Vereine übernehmen die gesamte Investition der Stadt und wir betreiben das Stadion. Damit sparen wir dem Steuerzahler einen zweistelligen Millionenbetrag und die Dauerargumente gegen das Stadion wären obsolet."

Knapp 30 Millionen Euro würde sich die Stadt Graz so ersparen, heißt es in einem Schreiben der beiden Klubs an die Politik. Dort steht man dem Angebot durchaus offen gegenüber, wie Stadtradt Manfred Eber (KPÖ) gegenüber der "Kleinen Zeitung" bestätigte.

Die Frage nach dem Betriebskonzept

Entscheidend sei nicht die Rechtsform, sondern ein wirtschaftlich solides Gesamtkonzept. Offen ist hingegen weiterhin die Frage nach dem Betriebskonzept.

Sollte es aber tatsächlich zur Baurechts-Lösung kommen, würde das Eigentum am Grundstück grundsätzlich bei der Stadt bleiben.

Die Vereine hätten jedoch für einen langen Zeitraum weitgehende Befugnisse, wie Um- und Ausbauten, aber auch langfristige Investitionsentscheidungen.