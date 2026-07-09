Sturm II: Am Mannschaftsabend von Abschied erfahren

Der SK Sturm Graz und Dennis Jastrzembski gehen getrennte Wege.

Nach einer Saison in der ADMIRAL 2. Liga erhält der Stürmer (26) in Graz-Liebenau keinen neuen Vertrag.

Wie der Deutsch-Pole nun jedoch in einem Interview mit "transfermarkt.de" verrät, verlief die Kommunikation mit den "Blackies" dabei eher unglücklich.

Abschiedstrikot brachte Gewissheit

Laut eigenen Angaben habe Jastrzembski unter unüblichen Bedingungen von seinem Aus bei Sturm II erfahren. "Ehrlich gesagt wurde es mir am Mannschaftsabend erst klar, als ich das Abschiedstrikot bekommen hatte, da ich von niemandem eine Nachricht beziehungsweise Information bekommen hatte."

Erst im September 2025 war der ehemalige U21-Nationalspieler Polens von Fortuna Düsseldorf nach Graz gewechselt.

Dort sollte er der zweiten Mannschaft mit seiner Erfahrung aus 19 Spielen in der deutschen Bundesliga, 23 Partien in der 2. Deutschen Bundesliga sowie 47 Einsätzen in der polnischen Ekstraklasa weiterhelfen.

Am Ende machte er in LigaZwa in 24 Spielen drei Tore. Auf die Zeit bei der Zweiermannschaft der "Schwoazen" blickt er trotzdem positiv zurück.

Positive Bilanz nach Saison bei Sturm II

"Persönlich bin ich sehr froh darüber, dass ich viel Spielpraxis bekommen habe, sodass ich wieder auf meine Spiel-Fitness zurückgekommen bin. Die Liga und Taktik ist etwas anders als in Deutschland, aber alles in allem würde ich sagen, dass es ein schönes Erlebnis war, weil dort weniger Einfluss und Stress von außen auf einen zukommt."

Wie es für den Linksfuß nun weitergeht, ist noch nicht klar. Eine Rückkehr könnte er sich aber sowohl zu Jugendklub Holstein Kiel als auch zu Ex-Verein Fortuna Düsseldorf vorstellen.

"Sehr wichtig wäre mir, das Vertrauen zu bekommen und dass ich in guten Händen bin, sodass ich 110 Prozent geben und mich wohlfühlen kann. Wünsche über eine Spielklasse oder welches Land habe ich nicht."