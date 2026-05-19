Bundesliga-Aufsteiger Lustenau an Wels-Duo dran

Dank einer starken Rückrunde wurde Aufsteiger FC Hertha Wels in seiner Premierensaison in LigaZwa am Ende Zehnter!

Beim Klub aus Oberösterreich haben sich mit Albin Gashi und Karim Conte zwei Spieler unter Cheftrainer Christian Heinle, der kürzlich zum viertbesten Trainer der Liga gekürt wurde, in den Vordergrund gespielt.

Nach LAOLA1-Informationen steht das Duo bei Austria Lustenau hoch im Kurs und könnte die Vorarlberger in der ADMIRAL Bundesliga verstärken.

Rang zwei in der Torschützenliste

Gashi war in der abgelaufenen Saison einer der besten Spieler der ADMIRAL 2. Liga. In 28 Spielen gelangen dem Offensivspieler 13 Tore und acht Vorlagen. Hinter Amstetten-Stürmer David Peham wurde der 29-jährige Österreicher Zweiter in der Torschützenliste.

Conte kam im Sommer aus Horn und hat sich prompt im zentralen Mittelfeld des Aufsteigers festgespielt. Der 26-Jährige überzeugte als defensiver Mittelfeldspieler mit überdurchschnittlicher Passquote.

Vertrag läuft aus - Heinle will verlängern

Nun könnte das Duo in Lustenau den nächsten Schritt gehen und sich in der Bundesliga beweisen. Die Verträge sowohl von Gashi als auch von Conte laufen aus, sie sind dementsprechend ablösefrei zu haben.

Wels-Coach Heinle würde mit den beiden gerne verlängern: "Natürlich wünsche ich mir, dass beide Spieler bleiben. Ich weiß aber auch, dass sie Anfragen haben, weil sie absolute Leistungsträger sind. Sie haben dazu beigetragen, dass Wels im Frühjahr so gut performt hat."