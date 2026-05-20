Vor Rapid-Duell: Ried-Coach soll Deutschland-Abschied ankündigen

Ried-Coach Maximilian Senft wurde im Winter mit einem Wechsel zum SK Sturm Graz in Verbindung gebracht, aufgrund der Ablöseförderungen der Oberösterreicher sei der Deal damals aber gescheitert.

Laut einem Bericht der "Oberösterreichischen Nachrichten" könnte es jetzt mit dem Abschied soweit sein. Senft nutze eine Sommer-Klausel und werde den Verein nach dem Europacupplayoff gegen Rapid verlassen. Demnach habe er die Spieler darüber bereits informiert.

Folgt er auf Schwager von Marcus Mann?

Gerüchte bringen den Wiener mit einem Wechsel zum Karlsruher SC in die 2. Deutsche Bundesliga in Verbindung. Dort würde er auf den langjährigen Coach Christian Eichner - Schwager von Salzburg-Boss Marcus Mann - folgen.

Der Klub wurde in der abgelaufenen Saison 10. in der 2. Deutschen Bundesliga. Ob der Abschied Auswirkungen auf die Leistung seiner Mannschaft gegen Rapid hat, bleibt abzuwarten.

Senft führte die SV Ried nach dem Abstieg unter ihm nach zwei Jahren ADMIRAL 2. Liga zurück in die Erstklassigkeit. Dort gewann er die Qualifikationsgruppe und das Europacup-Playoff-Halbfinale gegen den WAC >>>