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Vienna: Neuer Linksverteidiger aus Kärnten?

Die Döblinger schlagen offenbar bei einem Klub aus der Regionalliga Mitte zu.

Vienna: Neuer Linksverteidiger aus Kärnten? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der First Vienna FC ist auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Saison offenbar in der Regionalliga Mitte fündig geworden.

Wie die "Krone" berichtet, wechselt Marlon Winter in der kommenden Saison von ATUS Velden in die Hauptstadt nach Döbling.

Der Sohn deutscher Eltern ist in Kärnten aufgewachsen, kickte im Nachwuchs aber auch in Liefering und in der Jugendabteilung des bayrischen Klubs Unterhaching.

Der 20-Jährige kommt vornehmlich auf der Position des Linksverteidigers zum Einsatz.

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