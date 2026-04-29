Vienna: Neuer Linksverteidiger aus Kärnten?

Der First Vienna FC ist auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Saison offenbar in der Regionalliga Mitte fündig geworden.

Wie die "Krone" berichtet, wechselt Marlon Winter in der kommenden Saison von ATUS Velden in die Hauptstadt nach Döbling.

Der Sohn deutscher Eltern ist in Kärnten aufgewachsen, kickte im Nachwuchs aber auch in Liefering und in der Jugendabteilung des bayrischen Klubs Unterhaching.

Der 20-Jährige kommt vornehmlich auf der Position des Linksverteidigers zum Einsatz.