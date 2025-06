Neuer Tormann: SKN holt ÖFB-Legionär nach Österreich zurück

Der SKN St. Pölten hat am Dienstag seinen ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit präsentiert: Routinier Christopher Knett wechselt in die niederösterreichische Landeshauptstadt.

Der 34-jährige Keeper kommt ablösefrei vom saudi-arabischen Zweitligisten Al-Arabi SC. Nach dem Abstieg mit Wacker Innsbruck war Knett durchgehend im Ausland engagiert, zunächst stand er beim griechischen Erstligisten Panetolikos GFS unter Vertrag, ehe es ihn in den Iran zog. Erst im Jänner 2025 dockte er bei Al-Arabi SC in Saudi-Arabien an.

Beim SKN St. Pölten hat er die Aufgabe, Bayern-Leihgabe Tom Ritzy Hülsmann zu ersetzen. Der 21-Jährige kehrt mit 30. Juni zu seinem Stammverein zurück.

"Ich freue mich sehr, dass Christopher sich für den SKN St. Pölten und unseren Weg entschieden hat. Er hat bei all seinen Stationen bewiesen, dass er ein sicherer Rückhalt ist. Mit seiner Erfahrung und Qualität bin ich davon überzeugt, dass er unserer jungen Mannschaft helfen wird", so Sportdirektor Christoph Freitag.