Bundesliga-Tests: LASK schlägt SKN und verliert gegen Amstetten

Gleich vier Bundesligisten absolvierten im Rahmen der Winter-Vorbereitung am Freitag Testspiele.

Der LASK gewann in Pasching ein erstes Testduell gegen den SKN St. Pölten mit 3:0 - das Spiel fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, Torschützen wurden nicht bekanntgegeben.

Am späten Nachmittag unterlag die Kühbauer-Truppe dem SKU Amstetten mit 1:2. Wimhofer (7.) und Peham (58.) trafen für die Mostviertler, das LASK-Tor besorgte Danek via Strafstoß (49.).

Hartberg und WSG gegen slowenische Teams im Einsatz

Die SV Ried gewann im Klaus-Roitinger-Stadion zu Mittag ihren ersten Test gegen den tschechischen Zweitligisten Ceske Budejovice mit 2:0. Peter Kiedl erzielte beide Treffer (28., 50.).

Im zweiten Testspiel am frühen Abend feiert die Mannschaft von Maximilian Senft einen 4:1-Sieg gegen SV Austria Salzburg. Für die Innviertler treffen Mutandwa (28., 50.), Mayer (32.) und Steurer (79.).

Der TSV Hartberg geht aus dem Testduell mit dem slowenischen Zweitligisten NK Brinje Grosuplje mit 1:0 als Sieger hervor. Marco Hoffmann erzielt vom Elfmeterpunkt das Siegtor (32.).

Die WSG Tirol remisiert im Trainingslager auf Malta gegen den slowenischen Zweitligisten NK Triglav. Lukas Hinterseer trifft beim 1:1 spät für die Semlic-Truppe (90.).