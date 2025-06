Austria Lustenau holt zwei neue Torhüter aus Deutschland

Austria Lustenau treibt weiter seine Kaderzusammenstellung an. Die Vorarlberger holen zwei Tormänner mit internationaler Erfahrung ins Team. Philipp Böhm und Hugo Bauer bilden gemeinsam mit Domenik Schierl das Torhüter-Gespann. Das teilt der Klub aus der ADMIRAL 2. Liga via Aussendung mit.

Böhm stand zuvor bei Dynamo Dresden unter Vertrag, das in dieser Saison in die 2. deutsche Bundesliga aufgestiegen ist. In der dritten Liga kam der Neo-Lustenauer aber nur einmal zum Einsatz.

Bauer ist kein Unbekannter. Der Detusche kam bereits zu Jahresbeginn von Kooperationsklub Clermont und war bislang für die Amateure der Lustenauer im Einsatz.

Zudem konnte die Austria noch eine weitere Personalie klären: Der Vertrag des 18-jährigen Frederic Fletz wurde verlängert. Allerdings absolviert dieser demnächst seinen Zivildienst.