Vom WAC und Lafnitz: Hertha Wels vermeldet Transfer-Hattrick

Aufsteiger FC HOGO Hertha Wels rüstet sich für die ADMIRAL 2. Liga.

Die Oberösterreicher geben am Dienstagvormittag die Verpflichtung von drei Neuzugänge bekannt: Der Aufsteiger lotst mit Sebastian Feyrer den Abwehrchef von Zweitliga-Absteiger SV Lafnitz nach Wels. Der 28-jährige Innenverteidiger bringt Erfahrung von 183 Spielen in LigaZwa mit.

"Mit Sebastian bekommen wir einen absoluten Führungsspieler und Teamplayer mit der Erfahrung von über 180 Zweitliga-Spielen zum FC HOGO Hertha Wels. Durch seine Qualitäten im Verteidigen und seinem Spielverständnis wird Sebastian ein wichtiger Bestandteil unserer Innenverteidigung werden", so Vorstand Sport Rene Swete.

Aufsteiger holt Spieler mit Bundesliga-Erfahrung an Bord

Mit Pascal Müller stößt ein junger Spieler mit Bundesliga-Erfahrung zu Hertha Wels. Der 22-jährige Mittelfeldspieler stand für den Wolfsberger AC in der ADMIRAL Bundesliga insgesamt 14-mal am Platz, in der abgelaufenen Saison kam er jedoch überwiegend für Wolfsberg II in der Regionalliga Mitte zum Einsatz.

Rene Swete zeigt sich begeistert über den geglückten Transfer: "Mit Pascal Müller konnten wir einen jungen, talentierten Spieler verpflichten, der bereits unter anderem zu 14 Einsätzen in der Bundesliga gekommen ist. Pascal besticht durch seine Flexibilität und seine Qualitäten mit sowie gegen den Ball. Wir wollen Pascal das bestmögliche Umfeld bieten um sich weiterentwickeln zu können und freuen uns auf die kommende Saison."

Brugger soll "Dynamik und Athletik" ins Spiel einbringen

Michael Brugger war ausschließlich für die Zweivertretung der Wolfsberger im Einsatz. Dort konnte der Stürmer jedoch mit 22 Toren in 86 Spielen in der Regionalliga Mitte seinen Torriecher unter Beweis stellen. Bei Hertha Wels soll er an diese Quote anschließen.

"Wir freuen uns sehr mit Michael einen Spieler, der für viel Dynamik und Athletik im offensiven Bereich steht, für uns gewinnen haben zu können. Zusätzlich hat er in den letzten Saisonen auch bewiesen, dass er sehr produktiv in Erscheinung getreten ist, was Tore und Assists betrifft. Wir begrüßen Michael herzlich in Wels und freuen uns auf die gemeinsame nächste Saison", so die Einschätzung von Rene Swete.