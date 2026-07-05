Voitsberg verpflichtet griechischen U21-Teamspieler

Der ASK Voitsberg hat sich mit Nikolaos Vakouftsis verstärkt.

Das hat der Aufsteiger in die ADMIRAL 2. Liga auf Facebook mitgeteilt. Der 22-jährige Innenverteidiger wechselt vom deutschen Drittligaabsteiger 1. FC Schweinfurt in die Steiermark.

"Niko ist ein absoluter Mentalitätsspieler, der letzte Saison bei Schweinfurt in einer schwierigen Tabellensituation auf sich aufmerksam gemacht hat. Mit seiner Größe und aktiven und energiegeladenen Spielweise passt er genau in das Anforderungsprofil, das wir gesucht haben", sagt Sportdirektor Sebastian Szvetits über den Neuzugang.

U21-Teamdebüt im vergangenen Mai

Vakouftsis ist im Sommer 2022 von der Jugendabteilung von Aris Thessaloniki in jene des 1. FC Kaiserslautern gewechselt. Nach zweieinhalb Jahren am Betzenberg ist er bei Greuther Fürth II untergekommen, bevor ihn Schweinfurt zur Rückrunde der abgelaufenen Saison verpflichtet hat.

Im Mai hat der Verteidiger sein Debüt in Griechenlands U21-Nationalteam gefeiert.