Admira Wacker stellt sich nach dem Aufstiegskampf, in dem man der SV Ried letztlich den Vortritt lassen musste, für die kommende Saison in der ADMIRAL 2. Liga neu auf.

Dabei geht der Blick LAOLA1-Informationen zufolge auch ins Waldviertel. Die Südstädter sollen ein Auge auf Karim Conte vom SV Horn geworfen haben.

Starkes Frühjahr

Der 25-Jährige, der im Winter zu den Hornern stieß, zeigte beim Absteiger im Frühjahr auf und konnte sich für Höheres empfehlen. In den letzten vier Saisonspielen lieferte der talentierte Sechser zwei Vorlagen.

Ablöse wäre für die Admira keine fällig, der Vertrag des Mannes aus Guinea läuft aus. An Conte liegt es wohl nicht, dass der SV Horn den Gang in die Regionalliga Ost antreten muss: In den 14 Spielen, in denen er eingesetzt wurde, holte Horn 21 Zähler und liegt damit isoliert betrachtet auf Rang sechs.