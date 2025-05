Admira klärt Stöger-Nachfolge und Silberberger-Zukunft!

Admira Wacker stellt nach dem Abgang von Peter Stöger zu Rapid die Weichen Richtung Zukunft!

Ralf Muhr übernimmt mit sofortiger Wirkung die Position des Ex-ÖFB-Teamspielers, der in Wien-Hütteldorf Trainer wird. Der bisherige Technische Direktor und Akademieleiter wird zum Sportdirektor der Südstädter befördert.

Gleichzeitig wird der Vertrag von Cheftrainer Thomas Silberberger auf unbestimmte Zeit verlängert, wie der Vizemeister der abgelaufenen Saison der ADMIRAL 2. Liga am Mittwoch bekanntgibt.

Admira-Präsident: "Setzen auf Kontinuität"

Admira-Präsident Christian Tschida erklärt via Vereinshomepage: "Wir haben mit Ralf Muhr und Thomas Silberberger ein starkes Team, das in den vergangenen zwei Saisonen gemeinsam mit Peter Stöger eine starke Mannschaft aufgestellt hat. Gemeinsam werden wir diesen Weg weitergehen. Wir setzten auf Kontinuität, neue Akzente und umfassende Expertise, um in der nächsten Saison wieder gemeinsam Erfolge feiern zu können."

Der frischgebackene Sportdirektor Muhr will die neue Herausforderung mit viel Tatendrang angehen: "Wir wollen und werden das von der Vereinsspitze entgegen gebrachte Vertrauen mit Nachdruck dazu nutzen, den bereits in der Vorsaison eingeschlagenen Weg der Professionalisierung und Stabilisierung in sämtlichen sportlichen Abteilungen konsequent weiterzugehen."

Silberberger will "das volle Potenzial" entfalten

Gemeinsam wolle man den Fokus auf die Förderung und Forcierung eigener Talente und Trainer "manifestieren". Die Kaderplanung für die nächste Saison laufe "bereits auf Hochtouren".

Auch rund um die Zukunft von Trainer-Haudegen Thomas Silberberger schaffen die Niederösterreicher Klarheit - der Tiroler hat noch viel vor:

"Wir haben im vergangenen Jahr eine gute Basis geschaffen. Mein Ziel ist es, die Mannschaft sportlich weiterzuentwickeln und gemeinsam mit dem gesamten Team – Spielern, Staff und Klub – das volle Potenzial auszuschöpfen. Ich freue mich sehr, weiterhin Teil der Admira zu sein."

