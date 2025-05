Admira verlängert mit Nachwuchshoffnung

Admira Wacker baut auch künftig auf die Dienste von Nachwuchshoffnung Marco Wagner.

Der 21-Jährige unterschreibt einen neuen Vertrag, die genaue Laufzeit gibt der Zweitligist nicht bekannt. Wagner durchlief die Admira-Akademie und kam in der Saison 2022/23 zu seinen ersten Profieinsätzen in der ADMIRAL 2. Liga.

Heuer war einer der Leistungsträger bei den Panthers in der NÖ-Landesliga, wo er in 21 Spielen 18 Scorerpunkte beisteuern konnte.

"Die Admira liegt mir sehr am Herzen – ich bin hier sportlich groß geworden und habe dem Verein viel zu verdanken. Nach einer guten Saison bei den Panthers fühle ich mich jetzt bereit für den nächsten Schritt und will mich weiter beweisen", so Marco Wagner.

Neo-Sportdirektor Ralf Muhr meint: "Marco hat in dieser Saison wichtige Entwicklungsschritte gesetzt. Er bringt nicht nur Torgefahr mit, sondern auch eine große Identifikation mit dem Verein. Wir freuen uns, dass wir seinen Weg bei der Admira weiter begleiten dürfen."