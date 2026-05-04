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Kommt ein Köln-Kicker? Austria Salzburg zeigt Interesse

Bei den Salzburgern steht ein ereignisreicher Transfersommer bevor. Bald könnten zwei weitere Transfers fixiert werden.

Kommt ein Köln-Kicker? Austria Salzburg zeigt Interesse Foto: © GEPA
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Bei der Austria Salzburg läuft die Kaderplanung für die kommende Saison auf Hochtouren.

Die Vertragsverhandlungen mit einigen Spielern sind in Gange, in der Defensive könnte es aber zu einem Aderlass kommen.

Mit Arda Bahadir von den Hartberger Amateuren wurde bereits die erste Neuverpflichtung für den Sommer fixiert, mit Marco Rottensteiner von Schwarz-Weiß Bregenz soll ein zweiter Neuzugang kurz vor der Unterschrift stehen.

Neuer Linksverteidiger für Austria Salzburg?

Auch international sondiert Sportdirektor Roland Kirchler den Markt. So absolvierte der 19-jährige San-Luca Spitali in der vergangenen Woche mehrere Probetrainings bei den Salzburgern.

Der junge Deutsche ist auf der Linksverteidigerposition zuhause und kam bereits achtmal für die zweite Mannschaft des 1. FC Köln zum Einsatz.

„Er würde gut zu uns passen, es bleibt aber abzuwarten, ob er für uns finanzierbar ist“, so Kirchler gegenüber den "Salzburger Nachrichten".

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