Schmid: "Es gab ein, zwei Anfragen"

Ab Sommer ist Manfred Schmid wieder zu haben.

Sein Vertrag beim TSV Hartberg läuft aus, er wird ihn nicht verlängern. Das ist seit eineinhalb Wochen bekannt.

"Es gab ein, zwei Anfragen"

Logisch, dass sich da die Frage nach einer neuen Aufgabe stellt.

"Es gab ein, zwei Anfragen, die sich sehr interessant anhören. Das waren erste Anbahnungs-Gespräche, nichts Konkretes. Ich habe aber keinen Stress, werde die Saison in Ruhe zu Ende bringen. Ich habe ein gutes Management", sagt der 55-Jährige.

Etwas entwickeln

Was er sich vorstelle? "Ich bin für vieles offen. Besonders dafür, etwas zu entwickeln. Man hat gesehen, dass in Hartberg etwas entstanden ist, dass in Wolfsberg etwas entstanden ist, dass bei der Austria etwas entstanden ist. Vielleicht wäre es eine Möglichkeit, mal drei, vier Jahre etwas aufzubauen, etwas weiter zu entwickeln", so Schmid.

Der Coach weiter: "Wenn ein Verein kommt, der sagt, er möchte nach oben und die Chance zur Zusammenarbeit mit jemandem mit großen Zielen, und das passt zusammen, dann werde ich das machen."

Kein böses Blut

Ende September 2024 übernahm der Wiener die Oststeirer, führte sie in seiner ersten Saison ins Cup-Finale und in seiner zweiten überraschend in die Meisterrunde.

Er scheidet im Guten: "Ich hatte eine richtig tolle Zeit in Hartberg, es war die erfolgreichste, die es für diesen Klub je gegeben hat."