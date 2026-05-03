Der SC Austria Lustenau macht am Sonntag einen großen Schritt Richtung Aufstieg!

Die Lustenauer gewinnen das ADMIRAL Topspiel der 28. Runde der 2. Liga gegen Schwarz-Weiß Bregenz mit 2:0 und schieben sich dank des Siegs im Vorarlberg-Derby wieder auf Platz eins.

Lustenau liegt zwei Spieltage vor Schluss zwei Punkte vor dem FAC (nur mehr ein Spiel) sowie drei Zähler vor St. Pölten und fünf Punkte vor der Admira.

Damit steht auch fest, dass Lustenau mit einem Sieg kommenden Freitag gegen Austria Salzburg den Aufstieg in die Bundesliga fixieren könnte – unabhängig von den Ergebnissen auf den anderen Plätzen.

Lahne mit herrlichem Führungstor

Der Grundstein für den Sieg gegen Bregenz legen die Lustenauer in der ersten Halbzeit. Schwarz-Weiß ist zunächst aber im Glück, als eine dicke Dreifach-Chance, wo die Stange und Kilian Kretschmer retten, nicht den Weg ins Tor findet.

Auch Lenn Jastremski und Haris Ismailcebioglu verfehlen das Ziel. Besser macht es dann Jack Lahne in der 40. Minute, der zwar vom Tor wegzieht, jedoch den Abschluss sucht und den Ball mit voller Wucht im kurzen Kreuzeck versenkt – 1:0.

Bouchenna macht den Deckel drauf

In Halbzeit zwei muss zunächst auch Domenik Schierl bei einem Kopfball eingreifen, ehe in Minute 70 das zweite Tor fällt. Mame Wade steckt durch auf Mohamed-Amine Bouchenna, der nur mehr einschieben muss – 2:0.

In der Schlussphase wird es beinahe nochmal spannend, nachdem Johannes Tartarotti für Bregenz die Latte trifft, am Ende bleibt es aber beim 2:0 für Lustenau.

Bregenz ohne Glück im Abschluss

Auch weil Pius Grabher in der 89. Minute einen starken Kopfball von Nicolas Rossi auf der Linie abwehrt - und das womöglich mit der Schulter. Allerdings bleibt die Pfeife des Schiedsrichters stumm.

Kurz danach wird der nächste Rossi-Versuch, diesmal per Hacke, auf der Linie geklärt. Im Gegenzug verpasst Mario Vucenovic sogar noch das 3:0.

Bregenz bleibt zwar auf Platz 15, dürfte aufgrund der Lage in der Regionalliga Ost aber vermutlich die Klasse halten >>>