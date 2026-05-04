Vor Rückspiel-Schlager gegen PSG: Bayern präsentiert neues Trikot

Neue Wäsch' für den FC Bayern München.

Wenige Tage vor dem Rückspiel-Schlager im Halbfinale der UEFA Champions League gegen Paris Saint-Germain präsentieren die Münchner ihr neues Trikot für die kommende Saison.

Nachdem der deutsche Rekordmeister beim aktuellen Dress auf mehr Weiß-Akzente, die ein 'M' ergeben sollen, gesetzt hat, kommt das neue Trikot wieder mit mehr Rot-Anteilen.

Trikot-Premiere bereits gegen PSG

Die neue Wäsche steht "für alles, was den Klub ausmacht: Selbstbewusstsein, Strahlkraft und absolute Siegermentalität.

In kraftvollem Rot und Weiß verbindet das neue Heimtrikot Tradition mit einem modernen, markanten Auftritt – wie gemacht für große Momente", schreibt der Klub auf der Vereinswebsite.

Premiere feiert das neue Trikot bereits am Mittwoch im Heimspiel gegen PSG, wo die Münchner nach der Meisterschaft und dem DFB-Pokal-Finaleinzug auch das Ticket für das CL-Finale buchen wollen.