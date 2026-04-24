Bedient sich Wacker Innsbruck bei Austria Salzburg?

Denizcan Cosgun gilt als der Unterschiedspieler in der laufenden Saison bei SV Austria Salzburg in der ADMIRAL 2. Liga.

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Der Vertrag des Offensiv-Manns soll im Sommer auslaufen, er gilt als besonders begehrt. Wie die "Tiroler Tageszeitung" im Interview mit Roland Kirchler erwähnt, soll auch Ex-Klub Wacker Innsbruck Interesse zeigen.

Ohne Einsatz für Wacker

Nach seiner Zeit in der Red-Bull-Akademie stand Cosgun dort zwischen 2020 und 2022 unter Vertrag. Eineinhalb Jahre verbrachte er allerdings damals als Leihspieler beim SV Horn. Für die Wacker-Profis kam er nie zum Zug.

"Er war ja schon in Innsbruck, spielt eine richtig gute Saison und ich habe davon gehört. Ich muss mich erst mit ihm austauschen, aber es liegt natürlich auf der Hand, dass die besten Spieler der 2. Liga auch vom FC Wacker kontaktiert werden können", meint Krichler dazu.

Die Tiroler stehen unmittelbar vor dem Aufstieg in die ADMIRAL 2. Liga.