Knoten bei Kayombo geplatzt? "Er wirkt freier"

"Er hat sogar alle Trainingsspiele verloren."

Für Axel Kayombo lief das bisherige Frühjahr lange Zeit wahrlich nicht nach Wunsch.

"Er war in einer extremen Formkrise, seit zwei Wochen ist er jetzt wirklich im Kommen", verrät Fabio Ingolitsch außerdem über den Franzosen.

Dessen Bundesliga-Premierentor im Spitzenspiel gegen den FC Red Bull Salzburg (Spielbericht>>>) zu einem kaum besseren Zeitpunkt kommen konnte. Ingolitsch hofft dadurch auf einen "Riesenpush".

Fast schon ein Millionenflop

Kayombo kam im Vorsommer um zwei Millionen Euro und mit großen Vorschusslorbeeren aus Basel nach Graz. Diesen konnte der pfeilschnelle Franzose - auch aufgrund einer Verletzung zu Saisonbeginn - zunächst allerdings nicht gerecht werden.

Erst Anfang Februar 2026, beim ÖFB-Cup-Aus der "Blackies" gegen Altach, schoss der 20-jährige Stürmer sein erstes Tor. Und sein zweites eben am Sonntag in Salzburg.

"Ich bin sehr glücklich, es war ein sehr wichtiger Moment", ist die Freude danach groß. Viel lieber hätte Kayombo das Spiel nach seinem Treffer tief in der Nachspielzeit aber noch gewonnen: "Wir wollten das zweite auch noch machen, aber die Zeit war nicht genug."

"Die beste Antwort ist immer die am Platz"

Unmittelbar vor seinem Treffer - nach idealer Kiteisvhili-Vorarbeit - kam der Joker noch ins Stolpern. "Vielleicht wäre es ein Penalty gewesen, er (Soumaila Diabate, Anm.) hat mich ein bisschen berührt. Aber am Ende war es ein Tor", grinst er.

Mit seiner bisherigen Rolle bei Sturm - ab der 22. bis zur 28. Runde waren Kayombo zwischenzeitlich nur drei Einsatzminuten vergönnt - sei er freilich "nicht glücklich". "Die beste Antwort ist immer die am Platz", so der Jungstürmer.

Nun möchte er noch mehr Tore und Sturm so zum Meistertitel schießen: "Die Saison ist noch nicht zu Ende, wir werden sehen, was passiert."

Glück in der Liebe, Glück im Spiel?