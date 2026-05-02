Nächster Aufstiegsheld verlässt Austria Salzburg

Bei Zweitligist Austria Salzburg kommt es zur nächsten personellen Veränderung: Ersatztormann Manuel Kalman wird den Verein nach Saisonende verlassen.

Der auslaufende Vertrag des 30-Jährigen wird nicht verlängert. Damit endet eine fünfjährige Ära.

Vom Stammtorhüter zum Backup

Kalman wechselte 2021 vom SAK zur Austria und entwickelte sich rasch zur Nummer eins. Als Stammtorhüter war er maßgeblich an zwei Meistertiteln sowie am Aufstieg in die ADMIRAL 2. Liga beteiligt.

Mit der Verpflichtung von Simon Nesler-Täubl verlor er jedoch im vergangenen Sommer seinen Stammplatz und musste sich fortan mit der Rolle als Ersatz zufriedengeben.

Dritter Abgang eines Aufstiegshelden

Mit Kalman verlässt bereits der dritte Schlüsselspieler der erfolgreichen Vorsaison die Salzburger. Zuvor wurden auch die Abgänge von Marinko Sorda und Luka Sandmayr fixiert.

Wie es für Kalman weitergeht, ist aktuell noch unklar. Der Torhüter würde am liebsten in Salzburg bleiben.

Zumindest ein Abschied auf dem Platz ist geplant: Im letzten Saison-Heimspiel gegen Austria Lustenau in der kommenden Woche könnte der Routinier noch einmal Einsatzminuten erhalten.