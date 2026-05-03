Endstand
2:10:1 , 2:0
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Florian Jaritz
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Jakob Brunnhofer e
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Kenan Muharemovic
NEWS
2. Liga im LIVE-Stream: Austria Klagenfurt - SK Rapid II
Die Jung-Rapidler gastieren an Spieltag 28 der ADMIRAL 2. Liga bei den Klagenfurtern. LIVE-Stream:
Am 28. Spieltag der ADMIRAL 2. Liga kommt es zum Duell zwischen Austria Klagenfurt und Rapid II (ab 10:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).
Die Kärntner belegen sportlich den elften Rang mit 27 Punkten, steigen im Sommer jedoch freiwillig ab.
In der abgelaufenen Runde siegten die Austrianer überraschend gegen Aufstiegskandidat Austria Lustenau daheim mit 3:0.
Die jungen Hütteldorfer sind mit 26 Zählern Zwölfter. Letzte Runde hatten die Grün-Weißen spielfrei. Davor verlor die Kerber-Elf 0:3 bei Austria Lustenau.