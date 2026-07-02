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Mit Hasenhüttl und Affengruber: Wacker präsentiert Trainerteam

Bei den Tirolern wird Cheftrainer Sebastian Siller künftig von einem ehemaligen Co-Trainer des VfL Wolfsburg unterstützt.

Mit Hasenhüttl und Affengruber: Wacker präsentiert Trainerteam Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Neo-Zweitligist Wacker Innsbruck stellt sein Trainerteam für die kommende Saison vor.

Wie der Aufsteiger am Donnerstag mitteilt, kommen zwei neue Assistenten zum Verein und unterstützen künftig Sebastian Siller, der in Innsbruck seit 2023 als Cheftrainer fungiert.

Hasenhüttl kehrt nach Österreich zurück

Mit Patrick Hasenhüttl kehrt ein langjähriger Deutschland-Legionär nach Österreich zurück. Der 29-Jährige hatte seine Karriere 2024 beendet und fungierte anschließend unter seinem Vater Ralph Hasenhüttl beim VfL Wolfsburg als Co-Trainer.

Nach dessen Aus bei den "Wölfen" im Mai 2025 war er vereinslos, nun ersetzt er Fabian Lantschner im Betreuerstab von Wacker Innsbruck.

Neu im Trainerteam der Tiroler ist auch Tormanntrainer David Affengruber (34), der bereits beim SV Horn Erfahrungen in der 2. Liga in dieser Funktion gesammelt hat. Komplettiert wird das Trainerteam von Videoanalyst Mathias Voppichler und Athletiktrainer Marco Wegscheider.

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