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Nach Zürich-Aus: LAFC bekräftigt Bekenntnis zu Wacker Innsbruck

Im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung verkaufte der Los Angeles Football Club seine Anteile am Grasshopper Club Zürich. Auf die Tiroler soll dieser Kurswechsel jedoch keinen negativen Einfluss haben.

Nach Zürich-Aus: LAFC bekräftigt Bekenntnis zu Wacker Innsbruck Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © LAOLA1
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Der Los Angeles Football Club (LAFC) hat am Montag eine strategische Neuausrichtung seines europäischen Engagements bekanntgegeben.

Im Zuge dessen trennten sich die US-Amerikaner von ihren Anteilen am Schweizer Traditionsverein Grasshopper Club Zürich.

Entgegen erster Befürchtungen hat der Schritt jedoch keine Auswirkungen auf die Partnerschaft mit dem FC Wacker Innsbruck – im Gegenteil: Nach dem Kurswechsel soll sich das europäische Engagement des LAFC künftig vollständig auf die Tiroler konzentrieren.

"Sind auf Entwicklung in Österreich stolz"

LAFC-Co-Präsident und General Manager John Thorrington bekräftigte das langfristige Engagement des MLS-Klubs in Tirol.

"Wir sind unglaublich stolz auf die Entwicklung in Österreich. Die enge Zusammenarbeit zwischen dem LAFC und Wacker Innsbruck sowie die Leidenschaft der traditionsreichen Fans bilden ein starkes Fundament für nachhaltigen Erfolg. Wir stehen erst am Anfang und freuen uns auf die kommende Saison", erklärte Thorrington.

Die Partnerschaft soll intensiviert werden

Die Partnerschaft soll sich auch künftig auf die sportliche und wirtschaftliche Weiterentwicklung des Traditionsvereins konzentrieren.

Geplant sind unter anderem eine enge Zusammenarbeit im Scouting, gemeinsame Vermarktungsprojekte sowie direkte Wege in der Spielerentwicklung. Ziel ist es, beide Klubs langfristig im modernen Profifußball konkurrenzfähig aufzustellen.

Mit Adrian Wibowo wechselte in diesem Sommer erstmals ein Spieler von LAFC zum FC Wacker Innsbruck.

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