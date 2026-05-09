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Beim letzten Heimspiel: Amstetten verabschiedet sechs Spieler

Im Rahmen des letzten LigaZwa-Heimspiels der Saison hat der Klub sich von sechs Spielern verabschiedet.

Beim letzten Heimspiel: Amstetten verabschiedet sechs Spieler Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Beim SKU Amstetten stehen im Sommer einige Veränderungen an!

Die größte wird es dabei wohl auf der Trainerbank geben. Patrick Enengl verkündete vor wenigen Tagen, dass er seinen Vertrag beim Klub aus der ADMIRAL 2. Liga nicht verlängern wird (Alle Infos dazu >>>).

Aber auch im Kader kommt es zu einigen Abgängen. So wurde im Zuge des letzten Heimspiels gegen Austria Klagenfurt gleich sechs Spieler verabschiedet (zu den Highlights >>>).

Sechs Abgänge

Martin Grubhofer, Moritz Würdinger, Simon Neudhart, George Davies, Maximilian Scharfetter und Alieu Conateh werden den Klub im Sommer verlassen.

Vor allem Letzterer konnte in dieser Saison mit fünf Toren und zwei Vorlagen aufzeigen. Der 19-jährige Offensivspieler kam auf Leihbasis von den Grasshoppers Zürich zum SKU.

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