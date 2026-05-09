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Medien: Alajbegovic sagt neuem Klub zu

Der Offensivspieler wird Red Bull Salzburg im Sommer wieder in Richtung Bayer Leverkusen verlassen. In Deutschland wird er aber wohl auch nicht bleiben.

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Was bringt die Zukunft für Kerim Alajbegovic!

Der talentierte Offensivspieler hat sich in dieser Saison bei Red Bull Salzburg zu einem der besten Spieler der Liga entwickelt und wurde jüngst auch mit dem Titel "Newcomer des Jahres" ausgezeichnet.

Weil sein Ex-Klub Bayer 04 Leverkusen allerdings eine Rückkaufoption für den 18-Jährigen hatte, wird der Flügelspieler im Sommer wieder nach Deutschland zurückkehren und die "Bullen" für acht Millionen Euro verlassen.

In der Mozartstadt kommt er auf zwölf Tore und vier Vorlagen in 38 Spielen.

Wechsel in die Serie A?

Ob Alajbegovic aber überhaupt bei Leverkusen bleiben wird, ist aktuell mehr als fraglich. Das Interesse am Mann aus Bosnien-Herzegowina ist groß.

Laut der "Corriere dello Sport" möchte das Talent in die Serie A wechseln. Demnach habe Alajbegovic sogar einem Vertragsangebot der AS Roma zugestimmt, heißt es. Laut dem Bericht sieht er den Klub als perfekten Ort für seine Entwicklung.

Es bleibt also weiterhin spannend, was mit dem Youngster im Sommer passiert.

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