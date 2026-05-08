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Heute 18:00 Uhr
NEWS
2. Liga heute im LIVE-Stream: SKU Amstetten - Austria Klagenfurt
Der Tabellen-Fünfte empfängt in der 29. Runde die Klagenfurter. LIVE-Stream:
Am 29. Spieltag der ADMIRAL 2. Liga treffen der SKU Amstetten und Austria Klagenfurt aufeinander (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).
Für beide Teams geht es nur noch um einen guten Saisonabschluss. Die Klagenfurter verabschieden sich freiwillig aus LigaZwa und auch bei Amstetten ist nicht mehr viel möglich.
Die Mostviertler liegen mit guten 41 Zählern auf Rang fünf, haben jedoch keine Chance mehr im Titelkampf.